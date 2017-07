Nobia hat im zweiten Quartal nur im Norden zugelegt

Der Nettoumsatz des schwedischen Küchenmöbelherstellers Nobia ist im zweiten Quartal mit 3,408 Mrd skr nahezu auf dem Vorjahresniveau stabil geblieben. Neben der geringeren Anzahl an Liefertagen begründet das Unternehmen die verhaltene Entwicklung mit negativen Währungseinflüssen in Höhe von 12 Mio skr. Organisch hat sich der Umsatz leicht um 1 % erhöht.



Lediglich in der Region Nordic konnte der Umsatz im zweiten Quartal um 8 % auf 1,756 Mrd skr gesteigert werden. Das organische Umsatzwachstum in Nordeuropa belief sich auf 5 % und wird wie bereits im ersten Quartal auf die gute Entwicklung im Projektgeschäft zurückgeführt, das erneut in allen Märkten zulegen konnte. Die höchsten Zuwächse wurden dabei in Schweden ausgewiesen. Im Endkundengeschäft haben die Umsätze lediglich in Schweden und Dänemark zugenommen, während in Norwegen und Finnland eine stabile bzw. rückläufige Entwicklung verzeichnet wurde.



Der Umsatz in Großbritannien hat um 7 % auf 1,520 Mrd skr nachgegeben. Hier haben sich insbesondere negative Währungseinflüsse Höhe von 70 Mio skr negativ ausgewirkt. Organisch ist der Umsatz um 2 % gesunken. Während die Umsätze im Projektgeschäft gesteigert werden konnten, haben die vom Küchenspezialisten „Magnet“ erzielten Umsätze im Verbraucher- sowie Profisegment nachgegeben. Auch die Umsätze im Baufachhandel und im DIY-Bereich sind zurückgegangen.



In der Region Zentraleuropa, die nach dem Verkauf des deutschen Küchenherstellers Poggenpohl im Dezember nur noch die Aktivitäten in Österreich mit den Marken „ewe", „fm" und „Intuo" umfasst, lagen die Umsätze mit 132 Mio skr um rund 8 % unter dem Vorjahresniveau. Aufgrund von positiven Währungseinflüssen in Höhe von 5 Mio skr musste organisch sogar ein Minus von 12 % ausgewiesen werden. Die Installation einer modernisierten Produktionslinie am Standort in Wels hat im zweiten Quartal zu Produktions- und Lieferausfällen sowie zu höheren Kosten geführt. Neben dem geringeren Umsatzvolumen haben sich diese ebenfalls negativ auf das EBIT der Aktivitäten in Zentraleuropa ausgewirkt, das in der Folge um 62 % auf 5 Mio skr gesunken ist.



Kumuliert über die ersten sechs Monate ist der Gesamtumsatz von Nobia um 4 % auf 6,723 Mrd skr gestiegen. Bereinigt um negative Währungseinflüsse ergab sich ein organischer Umsatzzuwachs um 5 %. Das EBIT des Konzerns hat sich um 3 % auf 686 Mio skr verbessert. Der Gewinn nach Steuern hat um 10 % auf 519 Mio skr zugenommen.