Nieburg Küchen: Gespräche mit Interessenten gescheitert

Die Gespräche mit einem chinesischen Interessenten an dem insolventen Küchenhersteller Nieburg Küchen sind im Juni ohne Aussicht auf Erfolg beendet worden. Von der Gläubigerversammlung wurde daraufhin am 21. Juni die Schließung des Unternehmens zum 31. Juli beschlossen. Derzeit wickelt der Insolvenzverwalter Hans-Peter Burghardt mit wenigen Mitarbeitern noch Restarbeiten und Reklamationen ab.



Trotz geringer Erfolgsaussichten waren die Gespräche vom Insolvenzverwalter und Vertretern der Familie Fortmeier als Hauptgesellschafter von Nieburg Küchen und Eigentümer der Betriebsimmobilien, Maschinen und teilweise auch Markenrechte im Mai noch weitergeführt worden. Die Gespräche mit dem potenziellen strategischen Investor aus China waren erst wenige Tage vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 31. März begonnen worden. An Substanz hatten die Gespräche erst Ende April gewonnen, als bereits 60 der 133 Mitarbeiter freigestellt worden waren und auch für die Betriebsfortführung wichtige Arbeiter und Angestellte das Unternehmen bereits verlassen hatten.