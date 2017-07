Nadelschnittholzproduktion hat um 4 % zugelegt

Im ersten Quartal hat die Nadelschnittholzproduktion in Deutschland um 4 % auf 4,294 Mio m³ zugenommen. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die Produktion von Fichtenschnittholz mit 3,231 Mio m³ um 3 % über dem Vorjahreswert. Davon waren 2,655 Mio m³ (+2 %) für den Absatz an externe Abnehmer bestimmt. Die Absatzerlöse haben sich um 3 % auf 469,9 Mio € erhöht. Von der um 9 % auf 625.120 m³ gestiegen Kiefernschnittholzproduktion sind 405.623 m³ (+17 %) an externe Käufer abgesetzt worden; die Absatzerlöse haben um 14 % auf 68,2 Mio € zugenommen. Die Erzeugung und der Absatz sonstiger Nadelschnitthölzer sind um jeweils 8 % auf 437.622 m³ bzw. auf 416.994 m³ gestiegen; die Absatzerlöse lagen mit 89,3 Mio € um 7 % über dem Vorjahreswert.



Die Hobelwarenproduktion hat in den ersten drei Monaten im Vergleich zur Vorjahresperiode um 15 % auf 879.269 m³ zugenommen. Laut Statistischem Bundesamt hat sich die für den Absatz an externe Abnehmer bestimmte Hobelwarenmenge ebenfalls um 15 % auf 865.753 m³ erhöht; der Wert der abgesetzten Hobelware ist um 17 % auf 225,8 Mio € gestiegen.