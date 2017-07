Ministerrat beschließt Eckpunkte der Forstreform

Der baden-württembergische Ministerrat hat heute die aufgrund des Kartellverfahrens zur Rundholzvermarktung notwendig gewordenen Eckpunkte für eine Reform der Forstverwaltung beschlossen. In den insgesamt acht Punkten werden besonders die künftige Forstorganisation im baden-württembergischen Privat-, Kommunal- und Staatswald und die daraus resultierenden Änderungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie, der Aufgaben- und Personalverteilung mit entsprechenden Finanzierungsvereinbarungen, bei den hoheitlichen Aufgaben, in der forstlichen Förderung, der Aus- und Weiterbildung sowie beim Landeswaldgesetz festgeschrieben. Die Umsetzung soll bis zum 1. Juli 2019 erfolgen.



In Baden-Württemberg können kommunale Waldbesitzer ihren

Waldbesitz eigenverantwortlich bewirtschaften, ohne hierfür ein kommunales Forstamt einrichten zu müssen. Ein körperschaftliches Forstamt war zwar auch bislang in Baden-Württemberg zulässig. Die Möglichkeit wurde aber nur von Kommunen mit entsprechendem Waldbesitz wie Villingen-Schwenningen, Biberach, Baden-Baden und Freiburg genutzt. Der Grund für die geringere Verbreitung waren die hohen Kosten, die sich aus § 21 des Landeswaldgesetzes ergeben. Darin wird für die forsttechnische Betriebsleitung die Befähigung zum höheren Forstdienst gefordert. Alternativ sehen die nun verabschiedeten Eckpunkte für den Privat- und Kommunalwald die Beförsterung zu Gestehungskosten durch die bereits jetzt an den Landratsämtern angesiedelte untere Forstbehörde vor. Der Staatswald wird dagegen in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) ausgegliedert. Der Staatsforstbetrieb wird eine eigenständige Betriebszentrale erhalten und in regionale Betriebsstellen und Forstreviere gegliedert sein.