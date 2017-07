Metsä will Verarbeiternetzwerk für Kerto-LVL aufbauen

Die finnische Metsä Group will ihre Zusammenarbeit mit Herstellern von Holzbauelementen auf Basis von Kerto-LVL ausbauen. Dabei sollen Partnerunternehmen über den Geschäftsbereich „Metsä Wood“ mit Furnierschichtholz in Fixmaßen beliefert werden. Die Kooperationspartner übernehmen anschließend Entwicklung und Herstellung von Dach-, Boden- und Wandelementen sowie von kompletten Holzbaumodulen. Nach Aussage von Metsä Wood soll über die Optimierung von Kosten, Qualität und Geschwindigkeit im Holzbau der Anteil von Holzgebäuden an der Gesamtzahl aller Baumaßnahmen weiter gesteigert werden.



In diesem Zusammenhang hat Metsä Wood Anfang des Jahres seinen Bereich Holzelemente an den finnischen Hersteller Lapwall veräußert. Gegenstand der am 11. Januar bekanntgegebenen Transaktion war auch ein langfristiger Vertrag, über den die Belieferung von Lapwall mit Kerto-LVL und Fichten-Sperrholz vereinbart wurde. Bereits im vierten Quartal 2016 hatte Metsä Wood mit dem finnischen Fertighausunternehmen Sisco eine Kooperation zur Produktion von Modulen für den Fertighausbau vereinbart. Auch im Zuge dieser Zusammenarbeit liefert Metsä Wood Kerto-LVL, aus dem Sisco vorgefertigte Bauelemente produziert. Daneben besteht eine Lizenzvereinbarung mit Dupac in Belgien, über die das Unternehmen das von Metsä Wood unter der Bezeichnung „Kerto-Ripa“ entwickelte Konstruktionssystem für Wand- und Deckenelemente herstellt.