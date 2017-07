Metsä: Tali wird Leiter des Sperrholzwerks Pärnu

Die finnische Metsä Group hat Kaarel Tali zum Leiter des sich zurzeit noch im Bau befindenden Sperrholzwerks in Pärnu/Estland bestellt. Er wird den Posten des Director zum 1. August antreten und an Jari Tikkanen, Senior Vice President Production and Technology im Geschäftsbereich “Metsä Wood”, berichten.



Bis zur Inbetriebnahme des Werkes, die in der zweiten Jahreshälfte 2018 geplant ist, wird Tali in die noch ausstehenden Projektphasen involviert sein. Außerdem wird er sich um die Einstellung von Personal kümmern und Kontakte zu künftigen Geschäftspartnern und anderen Interessensgruppen aufbauen.



Tali ist schon seit mehreren Jahren im Unternehmen beschäftigt und hat im Metsä-Sägewerk Svir in Russland unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen.