Les Mousquetaires will Bricorama-Aktivitäten übernehmen

Die französische Einzelhandelsgruppe Les Mousquetaires, im Baumarktgeschäft bislang mit den Ketten Bricomarché und Brico Cash aktiv, will die Aktivitäten der Bricorama S.A. in Frankreich und Spanien übernehmen. Die Transaktion soll auch die Bricorama-Einkaufsgesellschaft in Asien mit einschließen. Beide Unternehmen führen laut einer am vergangenen Mittwoch von Les Mousquetaires veröffentlichten Mitteilung exklusive Verhandlungen und haben eine grundsätzliche Einigung erzielt. Die Aufsichtsräte von Les Mousquetaires und Bricorama haben diese Einigung bereits genehmigt. Die Zustimmung der Mitarbeitervertretung und die wettbewerbsrechtliche Freigabe stehen dagegen noch aus. Nach Erfüllung dieser Bedingungen könnte das Closing zum Ende des dritten Quartals erfolgen.



Bei einem Abschluss der Transaktion würde nach Aussage von Les Mousquetaires der drittgrößte Baumarktkonzern in Frankreich entstehen. Die Gruppe betreibt bislang insgesamt 505 Bricomarché- und Brico Cash-Filialen. Für Bricorama werden 164 Standorte angegeben.