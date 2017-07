Künftig separate Geschäftsführungen für HDH und VDM

In einer am Freitag durchgeführten gemeinsamen Mitgliederversammlung haben HDH und VDM den 72-jährigen Volker Fasbender für eine Übergangszeit als Generalbevollmächtigten eingesetzt. Fasbender, der Ende 2016 nach 21 Jahren die Hauptgeschäftsführung der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände und des Arbeitgeberverbands Hessenmetall abgegeben hat, soll die beiden Verbände bis zum Abschluss der geplanten Neuorganisation mit den Befugnissen eines Hauptgeschäftsführers führen. Er soll auf der Position des Generalbevollmächtigten in den nächsten Monaten Vorschläge für diese Neuorganisation erarbeiten.



Ziel ist dabei laut einer am Freitag von den Präsidenten von HDH und VDM, Johannes Schörer und Axel Schramm, eine Neustrukturierung der Verbändelandschaft in den Bereichen Holz und Möbel. In der Mitteilung wird betont, dass die verschiedenen Verbände und Organisationen künftig besser miteinander verzahnt und koordiniert werden. Darüber hinaus wird eine Verschlankung angestrebt.



Während Fasbender die laufenden Geschäfte leiten und die geplante Neustrukturierung vorbereiten wird, wollen die beiden Verbände ab sofort zwei neue Geschäftsführer suchen, die im Lauf des nächsten Jahres ihre Tätigkeit aufnehmen sollen. HDH und VDM sollen damit künftig separate Geschäftsführungen erhalten.



Bis zum 21. März waren die beiden Verbände von dem Hauptgeschäftsführer Dirk-Uwe Klaas geleitet worden. Parallel dazu war Klaas auch Geschäftsführer mehrerer anderer Verbände, die mit HDH und VDM in einer Verbändegemeinschaft organisiert waren. Als Gründe für die laut einer damaligen Mitteilung einvernehmliche Trennung waren unter anderem unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der künftigen strategischen Ausrichtung der Verbände im Rahmen der Neuordnung der Verbändegemeinschaft genannt worden.