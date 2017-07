Küchenindustrie hat im Mai zweistelliges Umsatzplus erzielt

Der Umsatz der deutschen Küchenmöbelindustrie ist im Mai wieder zweistellig um 10,7 % auf 435,8 Mio € gestiegen, nachdem im April ein deutliches Minus von 21,5 % auf 344,7 Mio € verzeichnet worden war. Wie aus der monatlich auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes erstellten Umsatzstatistik des VdDK hervorgeht, haben sowohl das Inlandsgeschäft als auch der Export in ähnlichem Maße zu der Umsatzsteigerung im Mai beigetragen. Im Inland ist der Umsatz um 10,4 % auf 262,0 Mio € und im Ausland um 11,2 % auf 173,8 Mio € gestiegen. Der in der Eurozone erzielte Umsatz hat um 10,7 % auf 131,4 Mio € zugenommen.



Kumuliert über die ersten fünf Monate belief sich der Umsatz der deutschen Küchenmöbelindustrie auf 1,956 Mrd € und lag damit nur leicht unter dem Vorjahresniveau (-0,4 %). Die im Februar (-9,4 %) und April ausgewiesenen Rückgänge konnten durch die im Januar (+14,2 %), März (+9,2 %) und Mai erzielten Umsatzzuwächse nahezu ausgeglichen werden.



Im Inland ist der kumulierte Umsatz in Höhe von 1,195 Mrd € allerdings um 2,2 % hinter dem Vorjahreswert zurückgeblieben. Demgegenüber hat sich der Exportumsatz um 2,6 % auf 760,4 Mio € erhöht. Der in der Eurozone erzielte Umsatz ist ebenfalls um 2,6 % auf 574,2 Mio € gestiegen. Die Exportquote lag bei 38,9 %.