Kotkamills-Geschäftsbereiche sollen ausgliedert werden

Die der Kotkamills Group Oyi untergeordnete Kotkamills Oy will die Aktivitäten in den Geschäftsbereichen Tränkrohpapiere, Phenolfilme und Nadelschnittholz in separate Unternehmen ausgliedern. Die Kotkamills Oy wird sich damit auf den vierten Geschäftsbereich konzentrieren, der das erst Mitte 2016 aufgenommene Geschäft mit Verpackungskarton umfasst.



Im Zuge der Ausgliederung sollen alle Assets und Verbindlichkeiten der betroffenen Geschäftsbereiche auf die neu zu gründenden Unternehmen übertragen werden. Diese Unternehmen werden unter den Bezeichnungen Kotkamills Absorbex Oy, Kotkamills Imprex Oy und Kotkamills Wood Oy firmieren. Im Gegenzug wird die Kotkamills Oy alle Anteile an den drei Unternehmen erhalten. Die betroffenen Mitarbeiter werden zu den bisherigen Konditionen bei den neuen Gesellschaften weiterbeschäftigt. Die Ausgliederung und die damit verbundenen gesellschaftsrechtlichen Änderungen sollen im Verlauf des zweiten Halbjahrs entweder in einem Zug oder in mehreren Schritten umgesetzt werden. Über die Optimierung der Gruppenstruktur soll unter anderem die Profitabilität in den bisherigen Geschäftsbereichen gesteigert werden.



Der Kotkamills-Geschäftsbereich Absorbex produziert Tränkrohpapiere für den Einsatz in der Schichtstoff- und Sperrholzindustrie. Ein Teil der Tränkrohpapierproduktion wird in dem Geschäftsbereich Imprex zu Phenolfilmen weiterverarbeitet. Im Dezember 2016 hatte Kotkamills bereits eine strategische Überprüfung der Imprex-Aktivitäten eingeleitet und die mögliche Abspaltung wenige Wochen später auch von den Kotkamills-Anleihegläubigern genehmigen lassen. Bislang wurde allerdings noch keine Entscheidung über einen solchen Schritt getroffen. Im Geschäftsbereich Wood ist die Nadelschnittholzproduktion zusammengefasst.