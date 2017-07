Klatt bleibt Aufsichtsratsvorsitzender bei Holzland

Auf der am Donnerstag in Leipzig durchgeführten Gesellschafterversammlung der Holzland-Kooperation wurden alle Aufsichtsratsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Nach einer bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Satzungsänderung läuft die neue Amtszeit jetzt über drei Jahre, statt bislang zwei Jahre. In der ersten Aufsichtsratssitzung wurde Hinrich Klatt (Friedrich Klatt GmbH, Lübeck) wieder zum Vorsitzenden gewählt. Klatt hatte diese Position im Juni 2015 von Birgitt Witter-Wirsam (Carl Hasselbach GmbH & Co. KG, Göttingen-Rosdorf) übernommen, die sich damals nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bleibt Dr. Josef Simmer (Keplinger GmbH, Traun/Österreich). Dem Holzland-Aufsichtsrat gehören zudem Daniel Pfirter (Woodpecker Holding AG, Bremgarten/Schweiz), Max Kummer (Fritz Kummer GmbH & Co. KG, Dortmund) und Karsten Ahrens (MPW Legal & Tax GbR, Northeim) als externes Mitglied an.