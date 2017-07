Kistenfabrik Martin Jansen hat Insolvenzantrag gestellt

Die Kistenfabrik und Holzhandlung Martin Jansen in Langenfeld hat am 30. Juni vor dem Amtsgericht in Düsseldorf wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Vom Amtsgericht wurde Axel Kleinschmidt von der Kanzlei Kleinschmidt & Partner zum vorläufigen Insolvenzverwalter berufen.



Für den 24. Juli hat das Amtsgericht zudem eine Gläubigerversammlung einberufen, auf der insbesondere eine Beschlussfassung zur Einstellung des Geschäftsbetriebs zum 1. Juli, der Veräußerung des Geschäftsbetriebs im Ganzen sowie der Abschlusses eines Sozialplans mit Interessenausgleich herbeigeführt werden soll.



In der Spitze waren bei Martin Jansen nach eigenen Angaben rund 50 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen verfügt an dem rund 1,2 ha großen Standort über eine 2.500 m² große Produktionshalle und eine Lagerkapazität von 8.400 m², die Freifläche von 5.000 m² ist teilweise überdacht. Für das Handling stehen Krananlagen mit einer Tragkraft von 10 t bis 50 t sowie 2,5-16 t-Stapler zur Verfügung. Das Unternehmen ist ein Fachbetrieb gemäß „HPE-Certified Custom Packaging“.