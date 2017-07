Kastamonu Entegre hat neuen Hauptsitz bezogen

Der türkische Holzwerkstoff- und Bauelementhersteller Kastamonu Entegre hat im Istanbuler Stadtteil Üsküdar einen neuen Hauptsitz bezogen. Am 10. Juli hat die Verwaltung in dem neuen Bürokomplex mit einer umbauten Fläche von insgesamt 15.000 m² ihre Arbeit aufgenommen. Neben Besprechungsräumen und einer Ausstellungsfläche stehen dort auch eine Cafeteria sowie ein Auditorium für 300 Personen zur Verfügung. Bislang war die Verwaltung von Kastamonu Entegre am nahegelegenen Hauptsitz der übergeordneten Hayat-Holding untergebracht.



Kastamonu Entegre betreibt mit insgesamt 5.700 Mitarbeitern bislang 16 Produktionsstandorte in der Türkei, Rumänien, Bulgarien, Bosnien-Herzegowina und Russland. Nach eigenen Angaben verfügt das Unternehmen dort über eine jährliche Produktionskapazität von 2,4 Mio m³ MDF/HDF, 2,6 Mio m³ Spanplatten, 70 Mio m² Laminatboden und 19,5 Mio Doorskins.