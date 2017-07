Kapoor ist neuer Vertriebsleiter bei Helms & Tekampe

Vicky Kapoor ist seit 1. Mai Vertriebsleiter International bei dem Holzhandelsunternehmen Helms & Tekampe. Er verantwortet auf dieser neugeschaffenen Position den Export von Laubrundholz, Laubschnittholz und Nadelschnittholz nach Vietnam, China und in Länder des Nahen sowie Mittleren Ostens. Diese Aufgaben waren bislang von den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern Wilken Helms und Michael Tekampe mit übernommen worden.



Vor seinem Wechsel zu Helms & Tekampe war Kapoor von 2013 bis 2016 Sales Manager im Büro Hanau der in Hongkong ansässigen Green Dragon Wood Products Co. Ltd., einem Tochterunternehmen der zwischenzeitlich als Zeecol International Inc. firmierenden Green Dragon Wood Products Inc.