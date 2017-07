International Beams will BSP-Werk in Alabama realisieren

Die zur Lebcorp Inc. gehörende International Beams (IB) will voraussichtlich 19,6 Mio US$ in den Bau eines Brettsperrholz (BSP)- und eines Brettschichtholz (BSH)-Werkes in Dothan/Alabama investieren. Das Werk soll in bestehenden Hallen eines ehemaligen Werkes von General Electric entstehen; insgesamt steht am Standort eine Fläche von 227.000 sqft bzw. umgerechnet knapp 22.000 m² zur Verfügung. IB CEO Bruno Lebel hat bei der Vorstellung des Projektes die Inbetriebnahme der Anlage für das Frühjahr 2018 angekündigt. Das in Dothan produzierte BSP soll unter dem Namen „IB X-LAM USA” auf den Markt gebracht werden.



In einem ersten Schritt ist die Schaffung von rund 60 Vollzeitstellen vorgesehen, im Falle eines durchgängigen Dreischichtbetriebs sollen binnen fünf Jahren weitere 25 hinzukommen.