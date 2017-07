Holzwerkstoffsymposium findet in Bad Homburg statt

GreCon wird das seit 2009 in zweijährigem Turnus veranstaltete GreCon-Holzwerkstoffsymposium in diesem Jahr vom 19. bis 21. Oktober in Bad Homburg durchführen. Damit findet die indirekt aus dem früheren Mobil- bzw. Sasol Wax-Holzwerkstoffsymposium hervorgegangene Veranstaltung bereits zum fünften Mal statt. An dem letzten GreCon-Holzwerkstoffsymposium Ende September 2015 in Bad Wildungen hatten sich rund 120 Teilnehmer aus der Holzwerkstoffindustrie und aus angrenzenden Branchen beteiligt.



Das heute von GreCon vorgelegte Konferenzprogramm der diesjährigen Veranstaltung sieht insgesamt zehn Präsentationen zu verschiedenen Themen aus den Bereichen Strategie, Märkte, Innovationen, Anlagentechnik und gesetzliche Rahmenbedingungen vor. Konferenzsprache ist deutsch; erstmals werden die Vorträge aber auch simultan ins Englische übersetzt. GreCon hat das Programm und die Anmeldeunterlagen in einer speziell für das Symposium eingerichteten Seite auf der Unternehmens-Homepage eingestellt.