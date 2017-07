HolzLand: Positive Geschäftsentwicklung im Ausland

Die Holzhandelskooperation HolzLand hat ihren zentralregulierten Einkaufsumsatz im ersten Halbjahr 2017 um 1,0 % auf 419 Mio € gesteigert. Zuwächse konnten dabei vor allem im europäischen Ausland erzielt werden. Insgesamt weist das Unternehmen in seinem Auslandsgeschäft ein Wachstum von 5,0 % aus. Deutlich überdurchschnittlich hat sich dabei der Markt in Tschechien mit einem Plus von rund 33 % entwickelt. In Österreich hat HolzLand eine Steigerung in Höhe von 8,1 % erreicht. Über die Geschäftsentwicklung in Deutschland wurden in der am 20. Juli veröffentlichten Mitteilung keine Angaben gemacht.



Im Hinblick auf die einzelnen Sortimente wurde auf die Entwicklung von drei Bereichen näher eingegangen. Im Sortimentsbereich „Baustoffe“ verzeichnete HolzLand einen Zuwachs von +3,5 %. Ebenfalls verbessert haben sich die Umsätze in den Sortimenten „Holzwerkstoffe“ mit +2,5 % und „Massivholz/Hobelware“ mit +2,2 %.



Bezüglich der Erwartungen für das Gesamtjahr macht HolzLand in der aktuellen Mitteilung keine neuen Aussagen. In der im April veröffentlichten Prognose wurde eine Steigerung des ZR-Umsatzes um 3 % gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt. 2016 hatte HolzLand einen ZR-Umsatz in Höhe von 803 Mio € erwirtschaftet und das Vorjahr damit um 3,7 % übertroffen.