Hoher Sachschaden nach Brand in Schweizer Sägewerk

Ein Brand in einem Sägewerk mit angeschlossenem Zimmereibetrieb in Merishausen/Kanton Schafffhausen hat am Samstag einen hohen Sachschaden verursacht. Dabei wurden mehrere Gebäude und Produktionsanlagen beschädigt oder zerstört. Das betroffene Werk ist mit einer Gatterlinie auf den Einschnitt von Bauholzsortimenten ausgerichtet, die in dem angeschlossenen Holzbaubetrieb weiterverarbeitet werden.



Durch den Brand auf dem Werksgelände und dem damit verbundenen Funkenflug ist auch eine angrenzende Waldfläche in Brand geraten. Zur Bekämpfung des Waldbrandes mussten vier Hubschrauber eingesetzt werden.