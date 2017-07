HIT hat Darlehensforderungen bei Prokon-SPV abgelöst

Die Prokon Abgeltungsgläubiger SPV (Prokon-SPV) konnte mit der HIT Holzindustrie Torgau (HIT) und einer Tochtergesellschaft der HIT eine Vereinbarung über die Ablösung von ursprünglich von der Prokon Regenerative Energien GmbH gewährter Darlehen in Höhe von 130 Mio € treffen. Laut einer Meldung der Prokon-SPV hat HIT mit einer namentlich nicht näher genannten Großbank eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen, durch die die Ablösung der Darlehensforderung ermöglicht wurde.



Im Juni 2015 hatte der Prokon-Insolvenzverwalter Dr. Dietmar Penzlin Darlehensforderungen gegenüber HIT sowie der rumänischen Prokon HIT Timber in Höhe von zusammen nominal etwa 300 Mio € an Prokon-SPV übertragen. Bereits im August 2016 hatte die Prokon-SPV Waldflächen in den rumänischen Bezirken Iasi und Neamt mit zusammen rund 13.000 ha für einen zweistelligen Millionenbetrag verkauft.