Hardwoods Distribution übernimmt US-Laubholzhändler

Die kanadische Hardwoods Distribution hat am 17. Juli das US-amerikanische Holzhandelsunternehmen Downes & Reader Hardwood Company für 6 Mio US$ gekauft. Die Akquisition erfolgte über das Tochterunternehmen Rugby Holdings, das von Hardwoods Distribution nach der Übernahme der Rugby Architectural Building Products (Rugby ABP) am 15. Juli 2016 gebildet worden ist. Die Vereinbarung mit den bisherigen Gesellschaftern von D&R umfasst alle Assets und Verbindlichkeiten des Unternehmens.



Mit dem Kauf kann Hardwoods Distribution im Nordosten der USA wachsen, wo D&R über vier Groß- und Handelsstandorte verfügt. Diese sollen künftig unter dem Namen und mit dem Konzept von Rugby weitergeführt werden. Bereits mit der Übernahme von Rugby im vergangenen Jahr konnte Hardwoods Distribution in den Süden und Osten der USA expandieren.



Im lagerhaltenden Großhandelsgeschäft hat D&R bislang überwiegend US-Laubschnittholz aus nördlichen Provenienzen und den Appalachen vermarktet. Dabei fungiert D&R auch als Concentration Yard. Schwerpunkt bei den nordamerikanischen sind Poplar, Red Oak und Cherry. Die US-amerikanischen Schnitthölzer werden auch im Streckengeschäft vertrieben. Darüber hinaus umfasst das Lagersortiment auch afrikanische, asiatische und südamerikanische Hölzer sowie aus Europa Buche. Ergänzt wird das Großhandelssortiment um einige Nadelhölzer, Sperrholz und Leisten.