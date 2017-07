Hagebau zieht Neuordnung der Geschäftführung vor

Jan Buck-Emden hat bereits zum Wirkung zum 1. Juli den Geschäftsführungsvorsitz bei der Hagebau-Kooperation übernommen. Der bisherige Sprecher der Geschäftsführung, Heribert Gondert, hatte sich zuvor entschieden, bereits per Ende Juni aus der Geschäftsführung auszuscheiden und in der Folge auf eine Beraterposition zu wechseln. Eigentlich war dieser Wechsel erst zum 1. Januar 2018 geplant. Parallel dazu wurde auch die Erweiterung der Hagebau-Geschäftsführung um einen Finanzgeschäftsführer um ein halbes Jahr vorgezogen. Der bislang von Gondert mitverantwortete Bereich wurde zum 1. Juli Sven Grobrügge übertragen.



Die neue, um eine Position erweiterte Hagebau-Geschäftsführung setzt sich damit aus Buck-Emden, Grobrügge, Hartmut Goldboom, Kai Kächelein und Torsten Kreft zusammen. Buck-Emden verantwortet die Bereiche Gesellschafter-Entwicklung, Personal, Recht, Strategie und Unternehmenskommunikation. Grobrügge ist auf der neugeschaffenen Position des Finanzgeschäftsführers für die Bereiche Controlling, Finanzen, Rechnungswesen und für die Zentralen Dienste zuständig. Er ist bereits seit 1997 für die Hagebau tätig. Ab 2005 war er als Gruppenleiter mit der Gesellschafter-Refinanzierung befasst; seit 2007 hat er zuerst als Abteilungs- und dann als Bereichsleiter den Unternehmensbereich Recht und Finanzen geleitet. Goldbloom verantwortet als Geschäftsführer Hagebau Fachhandel auch weiterhin die Aktivitäten in den Sparten Baustoffe, Fliese und Holz. Im Hagebau Einzelhandel ist Kächelein Geschäftsführer Vertrieb & Marketing und Kreft Geschäftsführer Category Management.



Gondert, seit Januar 2007 Sprecher der Hagebau-Geschäftsführung, hatte Mitte Oktober 2016 seinen damals noch zum Jahresende 2017 geplanten Rückzug angekündigt. In der Folge hatte der von Johannes Schuller geleitete Hagebau-Aufsichtsrat Buck-Emden zunächst mit Wirkung zum 1. Januar 2018 in die Geschäftsführung berufen. Buck-Emden war zuletzt seit 2007 Geschäftsführungsvorsitzender bei Xella International, dort im Oktober 2015 allerdings aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Auf dem am 8. und 9. November 2016 in Berlin durchgeführten Hagebau-Forum hatte die Kooperation dann eine neue Geschäftsführungsstruktur vorgestellt, die mit dem Wechsel von Gondert auf Buck-Emden implementiert werden sollte. Mit dieser neuen Struktur wurden die Positionen des Vorsitzenden der Geschäftsführung und des Finanzgeschäftsführers neu geschaffen.





Hinweis der EUWID-Redaktion: Diese Meldung wurde auf der EUWID-Hompeage zunächst in einer Kurzfassung veröffentlicht, seither aber um weitere Informationen ergänzt.