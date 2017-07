Griffnerhaus: Jausz scheidet aus Geschäftsführung aus

Zum 1. August wird der Geschäftsführer des österreichischen Fertighaushersteller Griffnerhaus Dr. Stefan Jausz aus dem Unternehmen ausscheiden. Geschäftsführender Gesellschafter bleibt weiterhin Georg C. Niedersüss. Der Einkauf liegt weiterhin in den Händen von Michael Pletschko. Über die Gründe für das Ausscheiden von Jausz wurden von Griffnerhaus keine Angaben gemacht.



Jausz und Niedersüß hatten im Februar 2013 die zu dem Zeitpunkt insolvente J.M. Offner GmbH (Griffnerhaus) in einem Bieterverfahren übernommen und seither gemeinsam geleitet. Anfang dieses Jahres war das Unternehmen in Griffnerhaus GmbH umfirmiert worden. 2015 hatte das Unternehmen einen Umsatz von 20 Mio € erwirtschaftet.