Geismann übernimmt Geschäftsführung der IFN

Ursula Geismann hat am 23. Juni die Geschäftsführung der Initiative Furnier+Natur (IFN) übernommen. Die einen Tag zuvor vom Vorstand der IFN erfolgte Bestellung Geismanns war am 23. Juni von der in Bad Honnef abgehaltenen Mitgliederversammlung bestätigt worden. Geismann hat bereits nach dem Ausscheiden des Hauptgeschäftsführers der Verbände der deutschen Holz-, Möbel-, und Fertigbauindustrie Dirk-Uwe Klass am 21. März die IFN-Geschäfte kommissarisch geführt. Seit der Integration der IFN im Hauptverband der Holzindustrie (HDH) 2011 hatte Geismann die IFN-Mitglieder betreut und die Koordination innerhalb der Geschäftsstelle übernommen. Bei HDH ist Geismann seit 1997 tätig, seit 1999 als Pressesprecherin in der Unit I „Öffentlichkeitsarbeit“, die von Achim Hannott geleitet wird.