Forbo: Rückstellung belastet Halbjahresergebnisse

Die Schweizer Forbo Holding musste aufgrund einer Rückstellung für eine mögliche Kartellstrafe einen deutlichen Rückgang bei den Ergebniskennzahlen im ersten Halbjahr hinnehmen. So hat sich das EBITDA auf 1,3 Mio sfr verringert. Das EBIT ist mit -17,1 Mio sfr sogar in die Verlustzone abgerutscht. Gleiches gilt für das Konzernergebnis mit -31,1 Mio sfr. Hintergrund ist eine Rückstellung in Höhe 85 Mio sfr, die aufgrund eines im März 2013 von der französischen Kartellbehörde eingeleitetes Kartellverfahren gebildet werden musste. Dieses Kartellverfahren richtet sich gegen mehrere Hersteller von elastischen Bodenbelägen, darunter auch der Forbo-Geschäftsbereich „Flooring Systems“.



Ohne Berücksichtigung dieses Sondereffekts konnte Forbo seine Ergebnisse allerdings verbessern. Das EBITDA vor Einmalkosten hat sich um 4,2 % auf 86,3 Mio sfr erhöht und das bereinigte EBIT legte um 5,6 % auf 67,9 Mio sfr zu. Die EBITDA-Marge lag dementsprechend bei 14,2 % und die EBIT-Marge bei 11,2 %. Das Konzernergebnis aus den fortgeführten Geschäftsbereichen ohne Einmalkosten ist um 4,3 % auf 53,9 Mio sfr gestiegen. Der Nettoumsatz im ersten Halbjahr belief sich auf 606,3 Mio sfr, ein Plus von 2,6 %.



Im Geschäftsbereich Flooring Systems hat der Umsatz um 1,7 % auf 415,9 Mio sfr zugenommen. Das EBITDA hat aufgrund der Kartellrückstellung auf -19,2 Mio sfr und das EBIT auf -32,7 Mio sfr nachgegeben. Vor dem Sondereffekt belief sich das EBIT auf 52,3 Mio sfr, was einer Marge von 12,6 % entspricht.



Im zweiten Geschäftsbereich „Movement Systems", der sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Transport- und Prozessbändern, Antriebsriemen sowie Flach- und Zahnriemen erstreckt, hat sich der Umsatz um 4,6 % auf 190,4 Mio sfr erhöht. Das EBIT ist um 10,1 % auf 22,8 Mio sfr gestiegen; die EBIT-Marge lag bei 12,0 %.