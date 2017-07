First EPA Holding will weiter über Pino Küchen verhandeln

Die im liechtensteinischen Schaan ansässige First EPA Holding AG hält ihr Angebot zur Übernahme der insolventen Pino Küchen GmbH weiterhin aufrecht. Das erst Mitte März 2017 gegründete Unternehmen ist laut einer gestern veröffentlichten Mitteilung mit einer Forderung über rund 22,7 Mio € nach eigenen Angaben der größte Gläubiger des zur Alno-Gruppe gehörenden Küchenherstellers. Aus dieser Position hat die First EPA Holding am vergangenen Donnerstag der Alno AG ein Angebot für alle Anteile an der Pino Küchen GmbH unterbreitet. Mit diesem Angebot sollte laut First EPA Holding auch ein Insolvenzantrag der Pino Küchen GmbH vermieden werden. Die Alno AG hat das Angebot über ihren Verhandlungsführer Stefan Denkhaus von der Sozietät Boege Rohde Luebbehuesen (BRL), den das Unternehmen zuvor für die Insolvenzantragstellung und die geplante Restrukturierung engagiert hat, abgelehnt. Denkhaus war laut der liechtensteinischen Gesellschaft nicht bereit, über das Angebot zu verhandeln und hat stattdessen am Freitag am Amtsgericht Hechingen auch für Pino Küchen einen Insolvenzantrag gestellt.



Parallel dazu habe Denkhaus der First EPA Holding angeboten, die Forderungen gegen Pino Küchen für einen Kaufpreis von 1,00 € mit Besserungsschein an die zur Hastor-Gruppe gehörende Tahoe Investors GmbH zu verkaufen. Die First EPA Holding hat den Besserungsschein als nicht akzeptabel bezeichnet, da er bezüglich der Fristen und der Angebotshöhe stark eingeschränkt ist. Der Besserungsschein sei so auf maximal 10 % der Gesamtforderung von 22,7 Mio € limitiert. Darüber hinaus soll der Besserungsschein nicht auf Pino Küchen, sondern auf eine Gesellschaft der Hastor-Gruppe bezogen sein. First EPA Holding wertet das Angebot daher als Versuch, den Hauptgläubiger aus dem Verfahren zu drängen und damit Pino Küchen unter die unmittelbare Kontrolle der Hastor-Gruppe zu bringen. Die First EPA Holding strebt nach eigener Aussage dagegen eine Sanierung der Pino Küchen GmbH außerhalb eines Insolvenzverfahrens an und ist damit weiterhin an Übernahmeverhandlungen interessiert.



Die First EPA Holding wurde laut liechtensteinischem Handelsregistereintrag vom 13. März als Holding-/Beteiligungsgesellschaft gegründet. Das Grundkapital beläuft sich auf 50.000 sfr. Dem Verwaltungsrat gehören der Liechtensteiner Michael Gassner und der Schweizer Tahar Kaddech an. Alno hat nach eigenen Angaben Informationen darüber, dass die im Dezember 2016 aus dem Vorstand abberufene und im März fristlos entlassene frühere CFO Ipek Demirtas mit 33 % an dem Unternehmen beteiligt ist.