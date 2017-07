Finnland: Holzeinschlag im Mai unter Vorjahresniveau

Im Mai wurden in den finnischen Wäldern rund 3,5 Mio m³ Rundholz eingeschlagen, knapp 3 % weniger als im Vorjahresmonat. Mit 3,0 Mio m³ wurde im Privatwald fast exakt die gleiche Menge Holz eingeschlagen wie im Mai 2016, während der Einschlag in den Konzernwäldern um rund 17 % auf 0,5 Mio m³ gesunken. Auf den Einschlag im Mai entfielen 1,7 Mio m³ Stamm- und 1,8 Mio m³ Industrieholz.



In den ersten fünf Monaten wurden in Finnland insgesamt 27,8 Mio m³ Holz eingeschlagen, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einer Steigerung um 11,2 % entspricht.