Fertighausquote steigt in Deutschland auf Rekordniveau

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres stieg die Fertighausquote in Deutschland gegenüber dem Gesamtjahr 2016 um 1,6 Prozentpunkte auf 19,4 % an. Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) wurde von Januar bis April deutschlandweit der Bau von insgesamt 32.037 Ein- und Zweifamilienhäuser genehmigt, 6.215 davon entfielen auf Fertighäuser.



Baden-Württemberg ist traditionell das Bundesland mit der höchsten Fertighausquote. 1.348 der 4.152 von Januar bis April neu genehmigten Ein- und Zweifamilienhäuser waren hier Fertighäuser, was einer Quote von 32,5 % entspricht. Im Vergleich zum Gesamtjahr 2016 stieg der Wert damit um 1,9 Prozentpunkte.



Vor zehn Jahren betrug die Fertigbauquote in Baden-Württemberg 23,1 % und deutschlandweit 14,2 %.