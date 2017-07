Ferdinand Hamsen hat Holzhandelstätigkeit eingestellt

Das Holzhandelsunternehmen Ferdinand Hamsen in Münster wird seit dem 1. Juli mit dem alleinigen Geschäftszweck der Immobilienverwaltung weitergeführt. Der Handel mit Schnittholz und Furnier wurde dagegen beendet. Der Abverkauf der noch bestehenden Lagerbestände war am 30. Juni abgeschlossen worden. Bereits zuvor war der Firmensitz innerhalb von Münster verlagert worden.



Die 1900 gegründete Holzhandlung Ferdinand Hamsen war bis 1996 als reines Handelsunternehmen für Furnier und als werkfreier Furnierhersteller tätig. 1996 war das Angebot um Laubschnittholz erweitert worden. Zuletzt lag der Umsatzanteil von Schnittholz bei rund 60 % und der von Furnier bei 40 %. Insgesamt wurden über 50 Holzarten angeboten, die auch in den meisten Fällen auf dem Lager vorrätig waren. Europäische Holzarten hat Ferdinand Hamsen im Lohn von entsprechenden Furnier- und Sägewerken aufarbeiten lassen, während die afrikanischen, asiatischen und südamerikanischen Holzarten überwiegend als Furnier oder Schnittholz zugekauft wurden. Der Vertrieb erfolgte schwerpunktmäßig an Handwerksbetriebe in West- und Nordwestdeutschland.