Fausing hat Vorsitz im Velux-Board niedergelegt

Kim Fausing hat sein Amt als Vorsitzender des Board of Directors beim dänischen Dachfensterhersteller Velux nur wenige Monate nach seiner Wahl niedergelegt und ist aus dem Gremium ausgeschieden. Er hat sich zu diesem Schritt entschlossen, nachdem er zum CEO des dänischen Kälte- und Wärmetechnikunternehmens Danfoss bestellt wurde.



Daraufhin hat Velux den vakanten Posten Mitte Juni wieder an Fausings Vorgänger Søren Bjerre-Nielsen übertragen. Dieser war im Frühjahr zunächst aus dem Gremium ausgeschieden. Zuvor war Fausing, der bis dahin stellvertretender Vorsitzender war, am 6. März von der Velux-Generalversammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Seinen Posten als Chairman of the Board beim Velux-Mutterkonzern VKR Holding hatte Bjerre-Nielsen behalten.