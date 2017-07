Fantoni wurde in Porto als EPF-Chairman wiedergewählt

Dr. Paolo Fantoni, seit Juni 2015 Chairman der European Panel Federation (EPF), wurde auf der vom 28. bis 30. Juni in Porto durchgeführten Generalversammlung für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Die anderen zehn Mitglieder des EPF-Managing Board wurden jeweils in ihren Positionen bestätigt. Seit der letzten Generalversammlung in Venedig hat es nur eine Veränderung gegeben. Im Herbst hat Michael Wolff, damals noch Vorstandsvorsitzender der Pfleiderer Group, seine Position an Stefan Zinn abgegeben. Zinn ist seit Mai 2013 Vertriebsleiter Industrie bei der Pfleiderer Deutschland GmbH, im März 2017 wurde er zudem in die Geschäftsführung der deutschen Pfleiderer-Landesgesellschaft berufen. Die in regelmäßigen Abständen durchgeführte EPF-Hauptversammlung hat den Wechsel von Wolff auf Zinn im November bestätigt.



Damit gehören dem aktuellen Managing Board des EPF Fantoni als Chairman, Bernard Thiers (Unilin) als stellvertretender Chairman, Rui Correia (Sonae Arauco), Guillermo Hernanz (Garnica Plywood), Andrew Macdonald (Medite Smartply), Bernard Retureau (Egger), Stefano Saviola (Gruppo Mauro Saviola), Heiko Seibert (Steico), Erlfried Taurer (Constantia Industries - FunderMax), Max von Tippelskirch (Swiss Krono Group) und Zinn an.