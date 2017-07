Euroconstruct prognostiziert nur geringe Zuwächse

In den kommenden beiden Jahren soll der Wohnungsbau in den 19 Euroconstruct-Mitgliedsländern um 2,3 % bzw. 1,7 % im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr zunehmen. Diese Prognose hat Euroconstruct auf der Anfang Juni in Amsterdam durchgeführten Konferenz abgegeben. Damit wird der Wohnungsbau bezogen auf den Produktionswert geringer als im laufenden Jahr ausfallen, in dem Euroconstruct einen Anstieg der Bauleistung um 3,7 % erwartet. Im vergangenen Jahr hat der Wohnungsbau noch um 5 % zugelegt.



2016 ist die Bauleistung im Wohnungsneubau im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 % gestiegen, 2017 geht Euroconstruct von einer Zunahme um 6,8 % aus. In den darauffolgenden Jahren werden deutlich geringere Zuwachsraten erwartet. Im Bereich Wohnungsmodernisierung wird die Bauleistung wie 2016 auch im laufenden und den kommenden beiden Jahren voraussichtlich rund 1,5 % zunehmen.