EU-Länder konnten Parkettausfuhren 2016 steigern

Die Parkettexporte aus der Europäischen Union haben sich im vergangenen Jahr um 3,4 % auf 18,845 Mio m² erhöht. Beim Warenwert konnte sogar ein Anstieg um 8,9 % auf 499,9 Mio € verzeichnet werden. Dies geht aus den Zahlen der Europäischen Statistikbehörde Eurostat hervor, die in dem aktuellen FEP-Jahresbericht veröffentlicht worden sind.



Etwa die Hälfte der Parkettexporte aus der EU ging in die Schweiz und nach Norwegen. Mit einem weitgehend stabilen Volumen in Höhe von 5,244 Mio m² ist die Schweiz nach wie vor der wichtigste Absatzmarkt für die Parketthersteller aus der EU. Der Exportwert hat sich um 4,8 % auf 139,4 Mio € erhöht. Die Lieferungen nach Norwegen sind mengenmäßig um 5,8 % auf 4,319 Mio m² bzw. wertmäßig um 8,1 % auf 101,5 Mio € gestiegen.



Die USA nehmen weiterhin Platz drei unter den wichtigsten Absatzmärkten für Parkettböden aus der EU ein. Mit 2,192 Mio m² konnten die Lieferungen dorthin um 9,9 % ausgeweitet werden. Der Exportwert lag mit 62,0 Mio € sogar 22,4 % über dem Vorjahr. Ein noch stärkeres Wachstum wurde in Richtung China verzeichnet. Mengenmäßig haben die Exporte dorthin um 66 % auf 1,860 Mio m² und wertmäßig um 49,5 % auf 52,1 Mio € zugelegt.