EPF hat Produktionszahlen leicht nach oben korrigiert

Die europäische Holzwerkstoffproduktion ist im vergangenen Jahr um 1,8 % auf insgesamt 55,6 Mio m³ gestiegen. Überproportionale Zuwächse wurden bei OSB und Holzfaserdämmplatten erreicht. Die europäische OSB-Produktion hat sich laut den auf der EPF-Generalversammlung in Porto vorgestellten endgültigen Zahlen um 6,9 % auf 5,4 Mio m³ erhöht. Für Dämmplatten wurde ein Plus von 4,0 % auf 4,6 Mio m³ ausgewiesen. Die MDF/HDF-Produktion lag mit 12,0 Mio m³ um 2,0 % über dem Vorjahreswert. Bei Spanplatten gab es noch ein leichtes Plus von 0,8 % auf 30,2 Mio m³. Die Produktion von Hartfaserplatten hat dagegen um 5,6 % auf rund 500.000 m³ nachgegeben.



Bei Spanplatten, MDF/HDF, OSB und Faserplatten beziehen sich die EPF-Zahlen jeweils auf die EU 28 und den EFTA-Raum. Für Sperrholz gibt die EPF dagegen die Produktionsmenge in der EU 28 und der Schweiz an, die anderen drei EFTA-Staaten Norwegen, Island und Liechtenstein werden dagegen nicht berücksichtigt. Laut EPF hat die Sperrholzproduktion um 2,5 % auf 2,9 Mio m³ zugelegt.



Die aus dem EPF-Jahresbericht entnommenen Produktionszahlen liegen leicht über den während der Interzum vorgestellten vorläufigen Werten. Zum Teil sind die Abweichungen allerdings auch auf Rundungseffekte zurückzuführen. Im Mai war der Verband insgesamt von einer Produktionssteigerung um 1,7 % auf 54,7 Mio m³ ausgegangen. Die jetzt vorgenommene Korrektur ergibt sich vor allem aus der Spanplattenproduktion, die in den vorläufigen Zahlen mit 29,4 Mio m³ noch unter der 30 Mio m³-Marke geblieben war.