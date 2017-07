England: Baustarts haben um 21 % zugelegt

In England haben die Baustarts von Wohnungen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 21 % auf 43.170 Einheiten zugelegt. Damit haben sich nach Angaben der regierungsunabhängigen Organisation „Department for Communities and Local Government" (DCLG) die im dritten und vierten Quartal 2016 verzeichneten Zuwächse um jeweils 14 % etwas verstärkt. Im ersten Quartal des Vorjahres hatten die Baustarts noch um 11 % abgenommen, gefolgt von einem Anstieg um 7 % im zweiten Quartal. Bezogen auf das Gesamtjahr ist 2016 mit dem Bau von 154.280 Wohnungen begonnen worden; dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme um 5 %.



In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres sind in England 39.520 Wohnungen fertiggestellt worden, ein Plus von 21 %. 2016 haben die Fertigstellungen laut DCLG in den einzelnen Quartalen bis auf das zweite Quartal, in dem eine Zunahme von 7 % verzeichnet wurde, die Vorjahreswerte jeweils knapp verfehlt. Damit haben die Fertigstellungen 2016 ebenfalls leicht auf 141.420 Einheiten nachgegeben.