Einzelhandelsumsatz mit Möbeln ist um 2,7 % gestiegen

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland Möbel in einem Gesamtwert von 33,73 Mrd € an Endabnehmer verkauft. Laut dem aktuellen „EHI-Möbelreport“, den das EHI Retail Institute im Auftrag des Mittelstandsverbundes ZGV erstellt hat, wurde der Vorjahreswert um 2,7 % übertroffen. Damit hat sich das Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr, als ein Plus von 4,3 % verzeichnet worden war, zwar wieder verlangsamt. Der Möbelhandel hat sich aber weiterhin besser entwickelt als der gesamte deutsche Einzelhandel, der 2016 um 2,4 % zugelegt hat.



Der im vergangenen Jahr erzielte Umsatzzuwachs liegt auf dem Niveau der Jahre 2011 und 2012, für die das EHI Retail Institute im Möbelgeschäft jeweils Umsatzsteigerungen um 2,7 % auf 30,7 Mrd € bzw. 2,4 % auf 31,4 Mrd € ermittelt hatte. 2013 war der gesamte Handelsumsatz mit Möbeln in Deutschland leicht um 1,1 % auf 31,05 Mrd € zurückgegangen. 2014 hatte der Umsatz wieder um 1,4 % auf 31,5 Mrd € zugelegt.



Der kooperierende Möbelfachhandel konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr laut dem EHI-Möbelreport um 1,9 % auf 20,36 Mrd € steigern. Der Umsatz im verbandsunabhängigen Möbelfachhandel hat sich um 3,5 % auf 5,36 Mrd € erhöht. Die Angaben sind jeweils um Fachsortimente bereinigt worden. Der gesamte Möbelfachhandel konnte seinen Anteil am Gesamtumsatz mit Möbeln mit 76,3 % nahezu stabil halten, davon entfallen 60,4 % auf Möbelkooperationen und 15,9 % auf unabhängige Möbelhändler. 2015 hatte der Marktanteil bei 76,6 % gelegen.



Über den Versandhandel mit Möbeln einschließlich des Onlinehandels wurden im vergangenen Jahr insgesamt 2,66 Mrd € umgesetzt. Im Gegensatz zum Möbelfachhandel sind in den Versandhandelszahlen allerdings Fachsortimentsumsätze enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem überdurchschnittlichen Zuwachs von knapp 11 %. Der Marktanteil hat sich dementsprechend von 7,3 auf 7,9 % erhöht.



Die anderen Vertriebswege haben zusammen einen Möbelumsatz in Höhe von 5,35 Mrd € erzielt.