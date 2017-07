Egger will für drei neue Standorte 640 Mio € investieren

Die Egger-Gruppe will für die in den nächsten drei Jahren geplanten Greenfield-Investitionen in Biskupiec/Polen und Lexington/North Carolina sowie für die Mitte Juli vertraglich vereinbarte Übernahme des Werkes Concordia/Argentinien insgesamt rund 665 Mio € investieren. Für den Bau des neuen Spanplattenwerkes in Biskupiec, das Ende 2018 in Betrieb gehen soll, sind rund 250 Mio € vorgesehen. Während die Umweltverträglichkeitsprüfung bereits seit Mitte Februar vorliegt, hat sich das Genehmigungsverfahren weiter in die Länge gezogen. Inzwischen geht Egger allerdings davon aus, dass die Baugenehmigung in den nächsten Wochen erteilt wird. Die Bauarbeiten sollen dann so schnell wie möglich anlaufen. Für das Projekt in Lexington wurde Ende Juli die Investitionsvereinbarung unterzeichnet. Parallel dazu wurden die erforderlichen Genehmigungsverfahren eingeleitet. Mit dem Bau des Spanplattenwerkes soll Ende 2018 begonnen werden, die Inbetriebnahme ist im Jahresverlauf 2020 geplant. In der ersten Investitionsstufe will Egger in Lexington rund 260 Mio € investieren. Die Übernahme des Spanplattenwerkes in Concordia soll bis Ende September abgeschlossen werden. Als Kaufpreis wurden 155 Mio US$ bzw. umgerechnet rund 130 Mio € auf schuldenfreier Basis festgelegt.



Im Geschäftsjahr 2016/2017 hat Egger laut dem am letzten Donnerstag vorgelegten Geschäftsbericht insgesamt 259,2 Mio € investiert. Die Investitionssumme ist damit im Vergleich zum Vorjahr (302,7 Mio €) leicht zurückgegangen, was vor allem auf den Abschluss des MDF/HDF-Projektes in Ga-garin/Russland zurückzuführen ist. Dementsprechend hat sich auch die regionale Verteilung der Investitionen verschoben. In Westeuropa sind die Investitionen auf 181,0 Mio € gestiegen, während sie sich in Zentral-/Osteuropa inkl. Russland mit 78,2 Mio € mehr als halbiert haben. Die gruppenweit umgesetzten Erhaltungsinvestitionen lagen mit 64,3 Mio € ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Die Wachstumsinvestitionen sind dagegen auf 194,9 Mio € zurückgegangen.