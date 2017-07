Egger gibt Greenfield-Projekt in den USA bekannt

Die Egger-Gruppe hat die bereits seit zwei Jahren laufenden Planungen für eine Holzwerkstoffinvestition in Nordamerika inzwischen auf den Standort Lexington/North Carolina konkretisiert. Das Projekt wurde gestern während eines gemeinsamen Termins von Michael Egger und Walter Schiegl, Gruppenleiter Technik, mit dem Gouverneur von North Carolina, Roy Cooper, und Steve Googe, Executive Director der Davidson County Economic Development Commission bekannt gegeben.



Egger will demnach in der ersten, über sechs Jahre laufenden Projektphase ein Spanplattenwerk mit Beschichtungskapazitäten errichten und dafür rund 260 Mio € investieren. Der Baubeginn ist für Ende 2018 geplant, die Inbetriebnahme soll im Jahr 2020 erfolgen. Egger wird in dem ersten Schritt rund 400 direkte Arbeitsplätze schaffen.



Nach dem Bau des Spanplattenwerks sind zwei weitere Bauabschnitte geplant. Bis zum Jahr 2032 wird Egger in Lexington damit insgesamt rund 700 Mio US$ investieren und rund 770 Arbeitsplätze schaffen. Egger kann für das Projekt verschiedene Fördermittel in Anspruch nehmen; bislang hat das Unternehmen bereits Zusagen über rund 8,5 Mio US$ erhalten.



Lexington liegt in der Davidson County des US-Bundesstaats North Carolina, rund 30 km südlich von Winston-Salem und 30 km südwestlich von High Point. Im Umfeld des Standorts haben zahlreiche Unternehmen der US-amerikanischen Möbelindustrie ihren Sitz, in High Point findet mit der High Point Furniture Market alle sechs Monate die nach Aussage der Veranstalter weltweit größte Möbelmesse statt.





Hinweis der EUWID-Redaktion: Diese Meldung wurde auf der EUWID-Hompeage zunächst in einer Kurzfassung veröffentlicht, seither aber um weite-re Informationen ergänzt.