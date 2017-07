Egger erwirbt Spanplatten- und MDF-Werk in Argentinien

Die Egger-Gruppe wird mit der Übernahme des Spanplatten- und MDF-Werkes Concordia/Argentinien von Masisa erstmals auch mit einem Produktionsstandort in Übersee vertreten sein. Die Kaufverträge für das Werk und die zugehörige Vertriebsorganisation wurden gestern unterzeichnet. Als Kaufpreis wurden 155 Mio US$ auf schuldenfreier Basis festgelegt. Die Masisa-Forstaktivitäten in Argentinien sind nicht Teil der Transaktion, beide Unternehmen haben allerdings eine langfristige Kooperation für die Holzversorgung des Werkes vereinbart.



Das Werk Concordia verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 165.000 m³ Spanplatten und 280.000 m³ MDF. Darüber hinaus können 274.000 m³ beschichtet werden. Laut einer heute morgen von Egger veröffentlichten Mitteilung hat Masisa im Geschäftsjahr 2016 in Argentinien einen Umsatz von 131 Mio US$ erzielt und war dort damit bei einem Marktanteil von rund 35 % der zweitgrößte Holzwerkstoffanbieter.



Hinweis der EUWID-Redaktion: Diese Meldung wird in Kürze um weitere Informationen ergänzt.