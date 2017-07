Brand zerstört Produktionshalle des Sägewerk Knaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in dem Säge- und Hobelwerk Knaus in Hettingen/Landkreis Sigmaringen ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei die Produktionshalle irreparabel beschädigt. Die Flammen griffen auch auf ein angrenzendes Wohnhaus über. In ersten Schätzungen geht die Polizei von 500.000 € Gesamtschaden aus. Bei dem Brand wurden zwei Personen verletzt. Zur Brandursache gibt es bislang keine Angaben.