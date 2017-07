Böckmann wird Richlite-Architektenberater bei Spahn

Das Holzgroßhandelsunternehmen Spahn Holzwerkstoffe hat Thomas Böckmann zum 1. Juli als Architektenberater für die von dem Unternehmen seit 2015 in Deutschland vermarkteten „Richlite“-Oberflächen eingestellt. Böckmann war zuletzt als Gebietsverkaufsleiter für die deutsche Vertriebsgesellschaft des Schichtstoffherstellers Abet Laminati tätig. Bei Spahn wird sich Böckmann zunächst auf Nordrhein-Westfalen konzentrieren; zu einem späteren Zeitpunkt soll die Architektenberatung auch auf andere Regionen ausgeweitet werden. Zu seinem Aufgabengebiet werden dabei auch Verarbeiterschulungen gehören.



Spahn liefert als lagerhaltender Händler die aus phenolimprägnierten Kraftpapieren aufgebauten Richlite-Oberflächen ab Stückzahl 1 in ganz Deutschland aus. In anderen europäischen Ländern arbeitet der US-amerikanische Hersteller Richlite mit weiteren Handelsunternehmen zusammen. In der Schweiz läuft der Vertrieb über die Studer Handels AG. In den meisten anderen Märkten ist die britische Surface Matter der Vertriebspartner.