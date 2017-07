Bergs Timber investiert rund 25 Mio skr in Mörlunda

Die schwedische Bergs Timber investiert am Stammsitz in Mörlunda bis Mitte 2018 insgesamt 25 Mio skr in die Modernisierung und Erweiterung des dortigen Biomasseheizkraftwerks. Eine entsprechende Entscheidung wurde vom Vorstand am 3. Juli getroffen. Die künftige Anlage verfügt über eine Leistung von 6 MW und ersetzt eine Anlage aus dem Jahr 1980. Nach Abschluss der Investition kann auch die Schnittholztrocknung des benachbarten Sägewerkes mit einer Kapazität von 105.000 m³/Jahr weitere ausgebaut werden.