Bei Södra Långasjö wird neue Sägelinie installiert

Södra wird in der kommenden Woche mit dem Aufbau der neuen von AriVislanda gelieferten Spaner-Kreissägenlinie beginnen. Die Sägelinie, die mit einer Vorschubgeschwindigkeit von bis zu 150 m/min gefahren werden kann, soll Mitte September die Produktion aufnehmen. Bis Mitte Oktober sollen die Produktionsprozesse soweit optimiert werden, dass die Anlage ab November im Regelbetrieb arbeiten kann.



Durch die Inbetriebnahme der neuen Anlage, die eine von insgesamt zwei Bandsägenlinien ersetzt, steigt die Produktionskapazität am Standort von derzeit 280.000 m³ auf 360.000 m³ Nadelschnittholz/Jahr. Sobald die neue Spaner-Kreissägenlinie regulär arbeitet, soll das Sägewerk Torsäs mit einer Produktionskapazität von 85.000 m³ Fichtenschnittholz/Jahr still gelegt werden. Die Hobelwarenproduktion soll in Torsäs bis auf Weiteres fortgeführt werden.



Derzeit läuft in Långasjö noch der Abbau der Bandsägenlinie, auf der überwiegend schwächere Rundholzdimensionen eingeschnitten wurden. Die zweite Bandsägenlinie, auf der primär stärkere Rundholzdimensionen verarbeitet werden, wird weiter genutzt.



Der von Valutec gelieferte Kanaltrockner der TC-Baureihe ist kürzlich in Betrieb genommen worden; mit dem neuen Trockner steigt die Trocknungskapazität am Standort auf insgesamt 330.000 m³/Jahr. Das 8.000 m² Lagergebäude ist ebenfalls kürzlich fertig gestellt worden. Södra investiert in die Modernisierung des Standortes Långasjö insgesamt rund 100 Mio skr.