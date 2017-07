Bayern: Nationalparksuche wurde eingeschränkt

Die bayerische Landesregierung hat auf ihrer heutigen Kabinettsitzung entschieden, die Suche nach Gebieten für einen dritten bayerischen Nationalpark auf die Rhön und die Donau-Auen zwischen Neuburg an der Donau und Ingolstadt zu beschränken. Die Pläne für einen Nationalpark im Spessart und im Frankenwald werden dagegen nicht weiterverfolgt. Bei der Gebietskulisse Rhön wird von der Staatsregierung auf die Möglichkeit eines länderübergreifenden Nationalparks gemeinsam mit Hessen hingewiesen. Die Donau-Auen kommen wegen der naturschutzfachlich besonders wertvollen Fluss- und Auenlandschaft in die engere Auswahl.



Im Spessart haben wie vielfach erwartet unter anderem bestehende Holznutzungsrechte von Privatpersonen die Ausweisung eines Nationalparks verhindert. Darüber hinaus weist die Staatsregierung auf die für die Holzwirtschaft, darunter Furnierwerke, bedeutsamen Eichenbestände des Spessarts hin. In dem von Fichtenbeständen dominierten Frankenwald wären bei einer Ausweisung eines Nationalparks dagegen Borkenkäferkalamitäten erwartet worden. Ein Schutz angrenzender Privatwälder vor einem Borkenkäferbefall aus dem Nationalparkgebiet heraus wird von der Staatsregierung als sehr aufwändig erachtet.