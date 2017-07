Baltprom, RoWin und Schierbecker gründen Joint Venture

Die baltprom Holzkontor, das Forstunternehmen RoWin und der Einzelunternehmer Torben Schierbecker haben das Gemeinschaftsunternehmen energie 2.0 gegründet. Geschäftszweck des im März im Handelsregister Kiel eingetragenen und seit Juni operativ tätigen Joint Ventures ist der Vertrieb von Hackschnitzeln und Pellets sowie Wärmecontracting. Darüber hinaus ist die Entwicklung, Projektierung und Umsetzung von Energiedienstleistungskonzepten geplant. Die Geschäftsführung von energie 2.0 liegt bei Schierbecker.



Die Gesellschafter von energie 2.0 sind selbst bereits seit vielen Jahren im Bereich der Energieholzproduktion und -handel sowie Logistik- und Anlagenkonzeption tätig. So wurden von der 2010 gegründeten baltprom Holzkontor im vergangenen Jahr rund 250.000 fm Stamm- und Industrieholz per Bahn, LKW und Schiff an Sägewerke, Holzwerkstoffhersteller und Zellstoffwerke in Mitteleuropa geliefert.



Herkunftsländer des Rundholzes waren 2016 besonders Polen, gefolgt von Deutschland, den baltischen Staaten und in geringerem Umfang auch Spanien und Russland. Im Bereich Energieholz und Altholz hat baltprom Holzkontor 2016 rund 70.000 t vermarktet. Davon entfielen rund 40.000 t auf Altholz für Holzheizkraftwerke, rund 18.000 t auf Hackschnitzel und rund 12.000 t Pellets überwiegend in Industriequalität von in Deutschland ansässigen Pelletwerken.