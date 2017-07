Anhui Shanying Paper will Nordic Paper übernehmen

Der schwedische Zellstoff- und Papierhersteller Nordic Paper wird von der zur Taison Group gehörenden chinesischen Anhui Shanying Paper übernommen. Der Kauf aller Anteile von den bisherigen Gesellschaftern Special Situation Venture III und dem in München ansässigen Hersteller chemischer Produkte Petek wurde vergangene Woche bekannt gegeben. Zuvor hatte Anhui Shanying Paper mit Börsenmitteilungen auf entsprechende Expansionspläne hingewiesen. Diese umfassen sowohl eine geografische Erweiterung als auch die Ergänzung mit Fertigungsbetrieben von bislang von Anhui Shanying Paper nicht oder in einem eher geringen Umfang erzeugter Zellstoff- und Papierprodukte.



Nordic Paper verfügt über zwei Zellstoffwerke in Säffle/Schweden (Jahreskapazität 30.000 t) und Bäckhammar/Schweden (230.000 t/Jahr). An beiden Standorten betreibt Nordic Paper auch jeweils zwei Papiermaschinen; in Säffle werden fettdichte Papiere (30.000 t) und in Bäckhammar ungebleichte Kraftpapiere (140.000 t) hergestellt. Das Unternehmen betreibt zudem zwei nicht integrierte Papierfabriken. In Greåker/Norwegen werden ebenfalls auf zwei Papiermaschinen fettdichte Papiere (35.000 t) und im schwedischen Åmotfors ungebleichte Kraftpapiere (46.000 t) hergestellt.