Alno-Aktienkurs ist am Freitag deutlich abgesackt

Die erneute Verschiebung der Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2016 hat zusätzlichen Druck auf den Kurs der Alno-Aktie ausgeübt. Die Verschiebung war am Freitagnachmittag kurz nach 16 Uhr über eine Ad hoc-Mitteilung bekannt gegeben worden. Parallel dazu hatte das Unternehmen den Termin der Hauptversammlung auf den 28. September verlegt. In der Folge ist der in den letzten Monaten ohnehin schon rückläufige Aktienkurs eingebrochen. Die Aktie schloss bei 0,25 € und hat damit 0,08 € gegenüber dem Vortageskurs von 0,33 € verloren. Heute morgen ist die Alno-Aktie wieder bei 0,27 € gestartet.



Seit dem am 7. Februar erreichten Zwischenhoch bei 0,55 € hat die Alno-Aktie schrittweise nachgegeben. Nach einer kurzzeitigen Stabilisierung zwischen Ende März und Mitte Mai hat sich der Abwärtstrend nach dem Rückzug des Vorstandsvorsitzenden Max Müller deutlich verstärkt.



Bei einer Gesamtzahl von 75.594.979 Aktien kommt Alno mit dem Schlusskurs vom Freitag noch auf eine Marktkapitalisierung von rund 18,9 Mio €.