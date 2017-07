AL-KO hat niederländischen Importeur übernommen

Die Alko-Therm GmbH, Hersteller von Luft-/Klimatechnik- und Absauganlagen mit Sitz in Jettingen-Scheppach, hat den niederländischen Exklusivimporteur AL-KO Luchttechniek B.V. in Roden komplett übernommen. Seit der Gründung im Jahr 1996 war AL-KO mit 22 % an dem Unternehmen beteiligt, mit dem am 20. Juli unterzeichneten Kaufvertrag wurden auch die ausstehenden 78 % übertragen. Die drei Gründer Eric van Hilst, Anne Rozema und Thië Lycklama à Nijeholt werden die AL-KO Luchttechniek auch künftig leiten; zudem werden alle Mitarbeiter weiterbeschäftigt. Der Servicedienstleister Labora B.V. wird im Zuge der Übernahme in die AL-KO Luchttechniek integriert.



Die Komplettübernahme der AL-KO Luchttechniek ist nach Aussage von Peter Kaltenstadler, der als COO gemeinsam mit Dr. Nico Reiner die Geschäftsführung von AL-KO Therm bildet, Teil der laufenden Reorganisation im Vertrieb. AL-KO Therm liefert im Bereich „Absaugtechnik“ unter anderem Absauganlagen für holzverarbeitende Betriebe. Das Unternehmen gehört zur AL-KO Kober SE, die von den Vorständen Stefan Kober (Vorsitzender), Reiner (CFO) und Kaltenstadler (COO) geleitet wird. Die AL-KO Kober-Gruppe hat laut den letzten veröffentlichten Zahlen im Geschäftsjahr 2015 einen Konzernumsatz von 667,3 Mio € erwirtschaftet. Davon waren 110,2 Mio € auf den Geschäftsbereich „Lufttechnik“ mit der AL-KO Therm GmbH entfallen.