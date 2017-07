Akzo Nobel: Vanlancker übernimmt CEO-Position

Der niederländische Chemiekonzern Akzo Nobel hat Thierry Vanlancker zum neuen CEO ernannt. Er folgt damit auf Ton Büchner nach, der laut einer heute veröffentlichten Mitteilung aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Vanlancker war im September 2016 in den Vorstand von Akzo Nobel berufen worden und hat dort zum 1. Februar die Leitung der Spezialchemikaliensparte übernommen.



Vor seinem Wechsel zu Akzo Nobel war Vanlancker bei dem US-amerikanischen Chemiekonzern DuPont in verschiedenen Führungspositionen sowohl in den USA als auch in Europa beschäftigt, unter anderem als Vice President Performance Coatings und als Business Manager Refinish Systems für die Region EMEA. Zuletzt hatte er bei dem Mitte 2015 durch ein Spin-Off des Geschäftsbereiches „Performance Chemicals“ von DuPont entstandenen Chemieunternehmen Chemours den Bereich Fluorprodukte geleitet.



Nach dem Wechsel auf der CEO-Position setzt sich das Executive Committee von Akzo Nobel aus Valancker, Maëlys Castella (CFO), Marten Booisma (Human Resources), Ruud Joosten (Decorative Paints) und Sven Dumoulin(General Counsel) zusammen.