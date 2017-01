WFP: Ciesla und Nitz übernehmen Aufgaben von Riepe

Richard Riepe, der bislang als Gesamtvertriebsleiter für die DACH- und Belenux-Märkte bei der Windmöller Flooring Products (WFP) verantwortlich war, wird das Unternehmen Ende des Monats auf eigenen Wunsch verlassen. Seine Aufgabenfelder werden aufgeteilt.



Christian Ciesla erhält die Verantwortung für die Vertriebsaktivitäten in der DACH-Region für die Absatzkanäle Handel und Objekt. In diesem Zusammenhang wurde er zu Jahresbeginn in die Geschäftsleitung berufen. Ciesla ist seit Februar 2009 im Unternehmen tätig und hat als Vertriebsleiter DACH Handel zuletzt an Riepe berichtet.



Die Verantwortung für den Vertrieb in der Benelux-Region wurde mit Wirkung zum 1. Januar an Isabel Nitz übertragen. Nitz ist seit September 2015 als Head of International Sales und Mitglied der Geschäftsleitung bereits für alle anderen Auslandsaktivitäten von WFP zuständig.



Riepe war im März 2012 als Gesamtvertriebsleiter DACH und Export in das WFP-Vorgängerunternehmen Windmöller Flooring eingetreten. Im März 2013 wurde er dann in die Geschäftsleitung von WFP berufen, aus der er sich im September 2015 wieder zurückgezogen hat. Seitdem konzentrierte er sich auf die Gesamtvertriebsleitung in den DACH- und Beneluxmärkten.