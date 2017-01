Sägewerkskongress: Weniger Teilnehmer und Aussteller

Mit rund 324 Teilnehmern und 30 Fachausstellern blieben die Zahlen für den heute in Berlin zu Ende gehenden 12. Kongress der Säge- und Holzindustrie und 4. AGR-Rohstoffgipfel um fast 9 % bzw. rund 39 % hinter den Vorjahreswerten zurück. Die geringere Teilnehmerzahl ist unter anderem auch auf den wegen der Ausstellung "Bauen mit Holz - Wege in die Zukunft" früheren Termin im Jahr sowie der ab der kommenden Woche beginnenden Messe BAU 2017 zurückzuführen. Der Rückgang der Ausstellerzahl ist vor allem der in diesem Jahr stattfindenden Ligna geschuldet.



Der Kongress stand in diesem Jahr unter dem Titel „Das Ende der Steinzeit“. Die Vorträge und Diskussionsrunden befassten sich mit Themen rund um das moderne Bauen, innovative Verpackungsmittel und die Chancen von Holz als Rohstoff der Zukunft. In ersten Reaktionen äußerten sich Teilnehmer mehrheitlich zufrieden über den Veranstaltungsort, die Themenauswahl und die Art der Diskussionsführung. Kritik wurde vereinzelt an den Räumlichkeiten geäußert.